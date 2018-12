The Walking Dead 9: il salto temporale potrebbe venir spiegato attraverso dei flashback

La prima metà della nona stagione di The Walking Dead è stata consegnata agli archivi tra le reazioni miste dei fan. A quanto pare, al suo ritorno dalla pausa invernale, i restanti episodi potrebbero fare ampio uso di flashback per spiegare il salto temporale di sei anni.

L'interessante teoria è stata discussa da Tom Payne, noto per il ruolo di Jesus, in occasione della recente convention New Jersey Walker Stalker: "Sono passati sei anni e sono accadute molte cose strane, tra cui dei misteriosi marchi su Daryl e Michonne. Forse Jesus potrebbe essere stato l'artefice di alcune di queste e, nonostante nell'attuale timeline sia ormai deceduto, potrebbe apparire tramite flashback".

La sua ipotesi si riallaccia a quanto dichiarato dalla showrunner Angela Kang in passato, secondo cui gli eventi del salto temporale sarebbero stati esplorati a dovere nella seconda metà di stagione. Al momento l'arco narrativo si è concluso con l'uscita di scena di Rick Grimes, volato via su un elicottero e diretto verso una misteriosa location, con la brutale uccisione di Jesus e con l'introduzione dei temibili Sussuratori.

Tom Payne aveva rivelato le sue frustrazioni verso la gestione del personaggio, a suo modo di vedere troppo lontana dalla controparte fumettistica e poco attiva all'interno dello show. Nonostante gli ascolti sempre più traballanti, The Walking Dead tornerà per una decima stagione ed il suo universo continuerà ad essere ampliato con film e spinoff su alcuni dei personaggi più celebri.

Le nuove puntate della nona stagione torneranno ad essere trasmesse su AMC a partire dal 10 febbraio 2019.