The Walking Dead 9, lo scontro per la leadership si apre nel nuovo teaser trailer

È grazie ad AMC che possiamo mostrarvi un nuovo teaser trailer ufficiale della nona e attesissima stagione di The Walking Dead titolato "Leadership Clash/i>", riferito al prossimo scontro per il controllo a cui assisteremo tra poco più di mese nella serie zombie post-apocalittica.

Nel trailer assistiamo così a un certo clima carico di tensione all'interno del gruppo dei sopravvissuti, che avranno diverse problematiche da affrontare, partendo dai Salvatori di Negan fino ad arrivare ai nuovi Whisperers guidati da Alpha e Beta, quest'ultimo interpretato da Ryan Hurst, amato del grande pubblico per il ruolo di Opie in Sons of Anarchy.



La nona stagione di The Walking Dead sarà anche l'ultima di Andrew Lincoln, l'interprete dell'ex-sceriffo Rick Grimes, da ormai otto anni tra i protagonisti assoluti della serie in mezzo a tanti addii. Le motivazioni dietro al suo addio sono poi da rintracciare nella volontà di dedicarsi ai figli e alla famiglia e di andare avanti, come spesso capita.



La premiere di The Walking Dead 9 è attesa sulla FOX il prossimo 7 ottobre, tra meno di un mese. Torneranno tra gli altri anche Jeffrey Dean Morgan nei panni di Negan, Norman Reedus in quelli di Daryl Dixon e Melissa McBride in quelli di Carol Peletier.