The Walking Dead 9: la seconda parte di stagione potrebbe avere un episodio flashback?

Il salto temporale che ha interessato recentemente lo zombie serial più famoso del piccolo schermo porta con sé numerosi interrogativi rimasti in sospeso e che necessariamente meritano di ricevere una risposta nel corso delle successive puntate. Ne parla in una intervista l’attore Tom Payne, l’interprete di Jesus in The Walking Dead.

Mentre il suo personaggio è deceduto nel corso del mid-season finale, Tom Payne certamente è a conoscenza di importanti segreti che interessano il futuro della serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman. Tra le domande che più attanagliano la curiosità dei fan dello show televisivo ci sono quelle inerenti all’uscita di scena di Maggie (Lauren Cohan), ex leader di Hilltop, e alle cicatrici a forma di X rinvenute sul corpo di Michonne (Danai Gurira) e Daryl (Norman Reedus):

“C’è sicuramente la possibilità che Jesus ritorni in un episodio flashback. Ci sono sei anni di salto temporale e non sappiamo cosa sia successo in questo lasso di tempo. C’è un mucchio di roba che non è stata spiegata. Jesus è stato ad Hilltop con Maggie e forse scopriremo in che modo Maggie ha lasciato la comunità e cosa è avvenuto, lo stesso dicasi per il modo in cui Michonne e Daryl hanno avuto quelle cicatrici, se Aaron e Jesus hanno avuto un flirt. Perciò sì, ci sono parecchie questioni in sospeso che assolutamente potrebbero essere spiegate con un episodio flashback”.

Ricordiamo che, in via ufficiale, il personaggio di Maggie è stato per il momento messo da parte per delle necessità lavorative che riguardavano la sua interprete Lauren Cohan, impegnata nelle riprese del nuovo serial Whiskey Cavalier per il canale ABC.

La seconda metà della stagione nove di The Walking Dead riprenderà il filo della storia sul gruppo dei sopravvissuti dopo il salto temporale dei sei anni dalla scomparsa di Rick Grimes (Andrew Lincoln). Fin dalla presunta morte dell’ex sceriffo i rapporti tra i protagonisti, vecchi e nuovi, sono cambiati e questo è parso subito chiaro già durante le ultime puntate della prima ondata di episodi. Il mondo, frattanto, è letteralmente cambiato e il modo di sopravvivere finora adottato potrebbe non essere più utile per salvare la propria pelle contro il nuovo nemico. Una nuova minaccia incombe sul loro percorso e presto scopriranno che sarà qualcosa che non avranno mai affrontato prima d’ora. Quel che era diventato “normale” nel mondo post apocalittico potrebbe essere meno terrificante del pericolo che si affaccia sulla soglia delle comunità.

Le nuove puntate di The Walking Dead saranno trasmesse sul canale AMC a partire da Domenica 10 febbraio. Al momento il titolo del nono episodio con cui ritornerà lo show non è stato ancora svelato.