The Walking Dead 9: la showrunner anticipa un'importante storyline del fumetto

Nel corso di una recente intervista Angela Kang, la showrunner scelta da AMC per The Walking Dead 9, ha dichiarato che nei prossimi episodi verrà introdotto il Commonwealth, un elemento importantissimo per la saga che Robert Kirkman sta narrando attualmente sulle pagine dei fumetti.

La Kang ha infatti confermato che l'easter egg al Commonwealth che si può trovare nel trailer della nuova stagione è stato inserito appositamente.

"Ovviamente il Commonwealth significa qualcosa per i fan. Diciamo solo che per il momento stiamo iniziando a gettare le basi per alcune storie future. Quelle storie potrebbero non arrivare nell'immediato, ma ci saranno cose in questa stagione che sono state messe di proposito. Devi piantare dei semi per avere delle piante", ha detto la Kang.

Il Commonwealth si trova in Ohio e nei fumetti è una rete di quasi 50.000 sopravvissuti disseminati in diversi insediamenti. Uno degli elementi promozionali per la nuova stagione, l'elicottero, potrebbe essere la chiave per questa nuova storyline.

"So che i fan dello show sono molto interessati a questo elicottero comparso in vario materiale promozionale. L'unica cosa che posso dire è che nel corso della stagione cercheremo di capire quale mistero avvolge la presenza di quell'elicottero, e come potrebbe connettersi ad altre persone o ad altri luoghi", ha detto Kang.

The Walking Dead 9 arriverà dal prossimo 7 ottobre.