The Walking Dead, Aaron e padre Gabriel pronti a combattere nella nuova immagine

The Walking Dead si sta preparando al suo grande ritorno con i sei episodi bonus della decima stagione e AMC diffonde ogni giorno nuovo materiale promozionale al riguardo, oggi è la volta di un’immagine con protagonisti Padre Gabriel (Seth Gilliam) armato di machete e Aaron (Ross Marquand).

L’episodio diciannove della decima stagione è intitolato “One More” e vede protagonisti i due personaggi in cerca di provviste per Alexandria, ma in questo episodio si aggiungerà al cast anche Robert Patrick come guest star. L’attore interpreterà Mays, il sopravvissuto con l’aspetto da duro e rozzo rivelato nel primo trailer per i sei episodi bonus di The Walking Dead.



Ambientato all'indomani della Guerra dei Sussurri, "One More" vedrà Gabriel ammettere ad Aaron che non desidera più predicare. "Credi davvero che le cose torneranno com'erano?" chiede, Aaron risponde "devono farlo", ma Gabriel è meno ottimista. "Non lo faranno", dice. "Il mondo non è costruito per quello che eravamo". Dopo aver discusso del bene e del male, Gabriel si imbatte in Mays, che lo provoca dicendo al sacerdote che usa una pila di Bibbie come carta igienica.



Leggi le trame dei nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead e guarda la foto dell'incontro tra Maggie e Negan, assassino di suo marito in attesa di scoprire che cosa ne sarà della vocazione di Padre Gabriel.