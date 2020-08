The Walking Dead: Aaron è pronto per una nuova relazione? Ne parla Ross Marquand

Nei giorni scorsi abbiamo letto di alcuni sviluppi nel rapporto tra due personaggi di The Walking Dead, scopriamo invece cosa ne pensa Ross Marquand della possibilità di Aaron di legarsi sentimentalmente ad un altro sopravvissuto.

Dopo la morte di Eric, compagno di Aaron ucciso dai Saviors, il personaggio interpretato da Ross Marquand non ha legato con nessuno degli altri abitanti di Hilltop o di Alexandria, preferendo concentrarsi a proteggere la figlia adottiva Gracie. Durante il Virtual Comic-Con dedicato a The Walking Dead, Ross ha risposto così alle domande riguardanti la sfera affettiva del suo personaggio: "Ha legato molto con Jesus. Abbiamo accennato a qualcosa del genere durante il salto temporale di sei anni. Mi piacerebbe vederlo in una relazione, ma in questo momento devono affrontare varie minacce e l'amore non è nei primi pensieri di Aaron o degli altri. Ma in futuro mi piacerebbe esplorare anche questo tema. Anche se non so se Aaron dovrebbe avere un compagno, perché tutti quelli a cui si affeziona muoiono, è successo con Eric e con Jesus. Magari sarà solo innamorato di una persona".

Nel frattempo le ultime settimane sono state ricche di novità per tutti gli appassionati della serie incentrata su Daryl, Carol e gli altri sopravvissuti, come avete potuto leggere nella notizia sui prossimi annunci di The Walking Dead.