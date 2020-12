The Walking Dead, Ad Andrew Lincoln manca il set: 'Vorrei non aver mai lasciato'

Come vi avevamo già anticipato, nei giorni scorsi si è tenuta una raccolta fondi con il cast di The Walking Dead. Ecco quindi i commenti di Andrew Lincoln, attore interprete di Rick Grimes, protagonista dello show di AMC che traspone i fumetti omonimi di Robert Kirkman.

Andrew Lincoln ha partecipato a nove stagioni di The Walking Dead, serie TV che è stata registrata in Georgia e in particolare ad Atlanta, la capitale dello stato americano. In una raccolta fondi organizzata dal Partito Democratico per aiutare le elezioni per il senato, hanno partecipato vari attori presenti nel cast dello show, tra di loro troviamo Danai Gurira, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lennie James e Christian Serratos, ecco quali sono stati i commenti dell'interprete di Rick Grimes: "Non sapevo cosa fosse il sud, non ci sono mai stato, poi sono arrivato in Georgia e mi sono subito innamorato di questa città stupenda, di Atlanta. Vivere e lavorare nel sud dell'America è stato fantastico... La Georgia è uno stato straordinario e molto progressivo, già dodici anni fa".

Continua poi: "Amo il legame che abbiamo con questa terra, con le persone. Arthur, mio figlio di dieci anni, vuole che accetti solo lavori ambientati in Georgia. Gli manca molto, mi dice sempre di riportarlo indietro. Sono tornato a casa per i bambini e adesso non gli importa più di me, vorrei non essermene mai andato. È stata una decisione terribile".

In attesa di altre informazioni sulla stagione conclusiva della serie, vi segnaliamo questo poster fan made di The Walking Dead 11.