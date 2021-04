The Walking Dead, ecco alcune anticipazioni sull'episodio dedicato a Negan

Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead stanno per giungere al termine con il tanto attesto adattamento del fumetto “Here’s Negan” che racconta la storia delle origini del villain interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

AMC ha rilasciato uno sneak peek con i primi minuti dell’episodio 10x22 in cui le cose per il nostro Negan non si mettono bene. Infatti ora che Maggie (Lauren Cohan) e Hershel Rhee (Kien Michael Spiller) sono tornati ad Alexandria dopo che un Negan sotto copertura ha sconfitto la leader dei Sussurratori, Alpha (Samantha Morton), e Hilltop è bruciata all’inizio della decima stagione, le tensioni sono ai massimi storici.

Negan ha ucciso Alpha e ha regalato la sua testa zombificata a Carol, placando la sua sete di vendetta e sostenendo la fine del loro patto: Carol ha dato la sua parola che avrebbe "assicurato" che gli abitanti di Alexandria ricordassero Negan per aver ucciso Alpha e ne fossero grati.



Nel video, che potete vedere qui sopra, vediamo i due passeggiare insieme nella foresta con Negan che dice: "Potresti aver notato che le cose con Maggie siano un po' tese. Sai, stavo pensando che forse avresti messo una buona parola per me? Appianare le cose, almeno un po’. Data la nostra storia recente, ho pensato che mi devi così tanto, giusto?".



Carol porta Negan in una vecchia capanna diroccata allestita con provviste sufficienti per una sola persona e con la sua ormai iconica giacca di pelle riposta su una sedia.



"Il Consiglio ha votato per bandirti. Quello che vuoi semplicemente non accadrà. Non è possibile. So che non è quello che ho promesso, ma data la nostra storia meno recente, è meglio di quanto meriti" dice Carol.



Negan deve chiedere: "Il Consiglio mi ha davvero bandito? O si tratta più di una situazione tipo 'Carol che prende le redini'?" Lei sorride e ride piano, dandogli la sua risposta e poi gli porge un coniglio come regalo di inaugurazione della casa e lascia lì Negan. Da qui partirà un viaggio nel passato, precisamente a 12 anni prima dell'inizio dell'apocalisse zombie dove Negan rievoca i ricordi di sua moglie Lucille (interpretata da Hilarie Burton Morgan) e gli eventi che lo hanno portato a questo punto. Entro la fine dell’episodio Negan giungerà a una conclusione sul suo futuro.



Leggete la nostra recensione dell'episodio 10x21 di The Walking Dead e la storia completa di Negan di The Walking Dead nel nostro approfondimento.