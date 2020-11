The Walking Dead, AMC annuncia il primo The Walking Dead Holiday Special

È già tempo di cioccolata calda, panettone (o pandoro), addobbi natalizi e Michael Bublé, o almeno lo è per chi si occupa dei palinsesti televisivi, come ad esempio AMC, che ha annunciato da poco il primo The Walking Dead Holiday Special.

Sarà parte dell'annuale programmazione festiva di AMC Best Christmas Ever, ovviamente edizione 2020, e andrà in onda su AMC+, il neo-rinominato servizio streaming di AMC (prima noto come AMC Premiere), che lo trasmetterà in esclusiva domenica 13 dicembre, a seguito del season finale di The Walking Dead: World Beyond.

Si tratta di un evento virtuale presentato dal conduttore di Talking Dead Chris Hardwick, al quale parteciperanno svariati membri del cast di The Walking Dead, Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond (sebbene i presenti all'appello non sono ancora stati annunciati), l'ultimo di una serie di riunioni virtuali delle star del The Walking Dead Universe, come il The Walking Dead Family Hangout di questa estate o il The Walking Dead Universe Preview Special.

Intanto, sul fronte natalizio sta operando anche un ex-protagonista della serie AMC: Andrew Lincoln sarà Ebenezer Scrooge in Canto di Natale, in una performance live streaming dello spettacolo del London Old Vic Theatre, in scena dal 12 dicembre alla Vigilia di Natale.

Insomma, le feste non sono ancora iniziate, ma già stanno piovendo regali per i fan di The Walking Dead.