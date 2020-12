The Walking Dead: AMC condivide un video dei momenti migliori di Carol

Abbiamo visto i prossimi villain di The Walking Dead, in attesa della messa in onda delle puntate inedite vi segnaliamo questo video condiviso da AMC, incentrato sui momenti migliori di Carol, uno dei protagonisti più longevi.

Trovate il filmato in calce alla notizia, il video dalla durata di 49 secondi ci fa vedere alcuni dei momenti più importanti della storia di Carol, in particolare i vari momenti in cui il personaggio con il volto di Melissa McBride ha lottato con i suoi nemici, tra cui il Governatore, i vari zombie che hanno invaso il mondo e per ultimi gli uomini dei Whisperers, gruppo guidato da Alpha che è stato al centro delle puntate della decima stagione. L'importanza di Carol per il gruppo di sopravvissuti è aumentata a dismisura, in particolare dopo la scomparsa del protagonista Rick Grimes.

I dirigenti di AMC hanno già fatto sapere che Carol e Daryl saranno i protagonisti della serie spin off che andrà in onda dopo la conclusione di The Walking Dead, anche se per ora non sappiamo ancora altri dettagli a riguardo. In attesa di vedere l'ultima stagione dello show, vi segnaliamo questa intervista a Scott Gimple su The Walking Dead, in cui discute dei prossimi progetti per la saga.