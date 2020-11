The Walking Dead, per AMC il franchise è importante quanto Game of Thrones e I Soprano

Con i diritti per lo streaming negli Stati Uniti in scadenza, AMC presto potrebbe trovare una casa per rendere disponibili gli episodi The Walking Dead e degli spin-off Fear the Wlaking Dead e The Walking Dead: World Beyond dopo la messa in onda sul network.

Interrogato sul futuro del franchise, il COO Ed Carroll ha rivelato (via The Hollywood Reporter) che nel prossimo futuro la compagnia avrà la possibilità di piazzare le "oltre 225 ore di contenuti zombie" all'interno della propria piattaforma, AMC+, oppure vendere nuovamente i diritti dei titoli in maniera "aggressiva". Il dirigente ha paragonato il fascino di The Walking Dead a quello di serie HBO come Game of Thrones o I Soprano, affermando che "ci saranno sempre delle persone interessate a vedere lo show".

Al momento AMC+ conta tra i 3.5 e i 4 milioni di abbonati e offre un accesso anticipato agli episodi delle varie serie e al podcast Talking Dead, mentre per vedere le stagioni per intero (sempre per quanto riguarda gli USA), bisogna affidarsi a piattaforme terze quali Netflix e Hulu.

Per quanto riguarda lo stato di salute della compagnia, il CEO Josh Sapan ha spiegato: "L'azienda ha ottenuti solidi risultati nel terzo trimestre e continuiamo a mantenere un forte profilo finanziario, con un bilancio solido, un'ottima liquidità e buoni livelli free cash flow."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10. Intanto AMC ha celebrato i 10 anni del franchise.