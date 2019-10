AMC sta pensando ad una commedia spin-off di The Walking Dead

Ospite al podcast di The Hollywood Reporter per parlare del futuro di The Walking Dead, Scott Gimple ha aperto alla possibilità di vedere qualcosa di più "leggero" e "comico" all'interno del franchise di AMC.

"Ci sono un paio di cose a cui stiamo lavorando ora di cui sono entusiasta. Ci sono personaggi in questo universo che possono avere un approccio più leggero" ha spiegato il produttore, che recentemente ha parlato anche del potenziale arrivo di nuove miniserie di The Walking Dead. "Puoi avere il tuo Black Panther o i tuoi Guardiani della Galassia. E davvero, parlo di roba davvero comica. Ancora più leggera di così."

Gimple ha però specificato che "non ci sarebbe nulla di sciocco con gli zombie. Quello non puoi violarlo, non ci sarebbero persone morte che ballano e cantano. Ma se puntassi la camera per 42 minuti su Eugene sarebbe molto più leggero rispetto a farlo con Alpha. Stai solo cambiando la prospettiva da un contenuto ad un altro."

Per il momento l'universo espanso di The Walking Dead può contare su due serie spin-off (Fear The Walking Dead e il secondo in arrivo nel 200 su Prime Video) e il film su Rick Grimes che debutterà al cinema distribuito da Universal Pictures.