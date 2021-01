The Walking Dead: AMC rivela quando sarà pubblicato il trailer degli episodi extra

Dopo il teaser trailer dedicato a Maggie di The Walking Dead, un post condiviso dall'account di AMC ha fatto discutere molto i fan, ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più riguardo le prossime puntate inedite.

In calce alla notizia trovate questo messaggio, condiviso dall'account Twitter ufficiale del network americano: "Domani potremo dare una prima occhiata ai nuovi episodi di The Walking Dead". Insieme al commento è presente anche un breve video, che annuncia l'arrivo in anteprima mondiale del trailer dedicato alla serie di puntate bonus che sono state aggiunta alla decima stagione dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman.

Le sei puntate inedite saranno quindi incentrate su alcuni dei personaggi più famosi della saga, svelandoci qualche retroscena del loro passato e rivelandoci come hanno reagito agli eventi andati in onda nel finale di stagione. Inoltre sappiamo anche che gli episodi andranno in onda nel corso del mese di febbraio, mentre la produzione sarà al lavoro sulla undicesima stagione, che sarà la parte finale della serie di AMC. Non resta quindi che aspettare la giornata di domani, venerdì 22 gennaio, per vedere l'atteso trailer.

Per finire, vi segnaliamo questa nuova foto dedicata a due personaggi di The Walking Dead: ci riferiamo ad Aaron e Padre Gabriel.