The Walking Dead: la AMC spera in un futuro lungo e prosperoso per la serie

Nel corso di una recente intervista, il presidente di programmazione AMC David Madden ha parlato del futuro di The Walking Dead, famosa serie survival-horror dall'illustre passato in termini di ascolti che però negli ultimi anni ha iniziato ad arrancare.

Madden ha dichiarato: "Creativamente, stiamo facendo alcune cose diverse nella stagione nove. C'è un grosso salto temporale, ci sono molte nuove situazioni che ci spingono verso toni piuttosto differenti. Il calo di ascolti è normale, succede a tutti gli show. Noi però stiamo facendo registrare dei numeri ancora molto alti, quindi speriamo in un futuro lungo e radioso per The Walking Dead."

Il dramma in salsa zombie si è classificato al quarto posto nella lista degli spettacoli più seguiti negli Stati Uniti dalla fascia demografica 18-49 anni, la più importante, con un punteggio di 5,3. Davanti allo show AMC la serie Roseanne (sempre AMC, ma cancellata), quella NBC Sunday Night Football, entrambi arrivati a quota 6,2, e il drama NBC This Is Us (5.4). Nonostante il calo, sostanziale in confronto all'ottava stagione (8.0) e alla settimana (9.6), The Walking Dead è comunque lo spettacolo più seguito della rete via cavo americana: il secondo è American Horror Story di FX, che è arrivato sedicesimo nella classifica di cui sopra, con una valutazione di 2,6.

Come riportato in precedenza, la nona stagione dello show ha visto l'uscita di scena del protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln), la cui storia proseguirà in una serie di film stand-alone. Questi descriveranno dettagliatamente tutto ciò che di nebuloso hanno lasciato certe dinamiche di The Walking Dead, con Rick, Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Padre Gabriel (Seth Gilliam). L'inizio della produzione dovrebbe avvenire nel 2019, anche se non sono state ancora comunicate le date ufficiali e nemmeno un periodo indicativo dell'anno. In ogni caso pare che verranno realizzati il prima possibile, per poter riportare al più presto sul piccolo schermo uno dei personaggi più iconici della serialità televisiva degli ultimi anni: Rick Grimes.

Ad oggi è improbabile che i film arrivino al cinema, con la AMC che dovrebbe scegliere di trasmetterli direttamente sul proprio network.