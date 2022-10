The Walking Dead, Andrew Lincoln avvistato a Parigi: apparirà nello spin-off su Daryl?

La star di The Walking Dead, Andrew Lincoln, è stata avvistata a Parigi, in Francia, e questo ha portato a speculazioni sul fatto che potrebbe apparire come Rick Grimes nella serie spin-off su Daryl. Lincoln ha interpretato Rick, il vice sceriffo di Atlanta diventato leader dei sopravvissuti, durante le prime otto stagioni di The Walking Dead.

Come sanno benissimo i fan dello show, nel quinto episodio della stagione 9, Rick si è sacrificato facendo esplodere un ponte per evitare che un'orda di zombie invadesse Alexandria e altre comunità della Virginia. L'ultima volta che Rick è stato visto è sopravvissuto all'esplosione ed è stato portato da Jadis in elicottero in un luogo sconosciuto del CRM.

I piani iniziali per il futuro di Rick Grimes in The Walking Dead prevedevano una trilogia di film distribuiti nelle sale cinematografiche che avrebbero raccontato la sua permanenza nella CRM durante un salto temporale di sei anni dalla serie principale. Non è passato molto tempo prima che questi piani venissero abbandonati, sostituiti da una serie spin-off con protagonisti Rick e sua moglie Michonne. La loro storia andrà in onda nel 2023, accompagnata nello stesso anno da uno spin-off su Negan e Maggie, Dead City, ambientato a New York, e alla serie su Daryl intitolata semplicemente Daryl Dixon, spin-off quest'ultimo ambientato in Francia.

Secondo un post di AndyLincolnNews apparso su Twitter, Andrew Lincoln è stato avvistato da un fan a Parigi, in Francia. La reazione dei fan all'immagine ha portato a ipotizzare che la sua presenza in città significhi che potrebbe apparire nella serie spin-off su Daryl Dixon ambientata proprio lì e le cui riprese inizieranno a breve.

Il periodo di Lincoln in Francia potrebbe non essere legato a The Walking Dead, ma è una possibilità interessante considerando quanto siano imminenti le riprese di Daryl Dixon. Forse lo spin-off di The Walking Dead incentrato ambientato in Europa lancerà Daryl in una storia tutta sua e allo stesso tempo fungerà da inizio per quella di Rick nella sua prossima serie.

Intanto, molto di come Daryl si ritroverà dall’altra parte dell’oceano dipenderà dagli ultimo otto episodi della serie madre: molti indizi sono arrivati nella nuova sigla estesa di The Walking Dead, creata appositamente per questa conclusione.