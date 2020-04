Andrew Lincoln spaventò a morte Jon Bernthal per un incidente sul set di The Walking Dead

Dieci anni fa Robert Kirkman vide per la prima volta i suoi fumetti sul piccolo schermo, ma ancora oggi scopriamo nuove curiosità. A raccontare un folle retroscena della prima stagione di The Walking Dead è l'attrice Sarah Wayne Callies, che al tempo divideva il set con Andrew Lincoln e Jon Bernthal, protagonisti della vicenda.

Ospite del talk show Friday Night In with The Morgans, la Callies ha raccontato una delle prime scene che vide protagonisti Rick Grimes (Lincoln) e il poliziotto, collega ed amico Shane Walsh (Bernthal):

"Andy Lincoln come molti di noi sanno è una delle persone più capaci in televisione. Può fare qualsiasi cosa, può parlare con qualsiasi accento, può rendere le cose facili, può sudare ed essere ancora sexy, ma la cosa che non può fare è guidare. Poiché è britannico ed è cresciuto a Londra non ebbe la patente di guida fino a cinque minuti prima di venire in Georgia."

Callies ha continuato, "C'è una particolare scena in cui vanno dovevano scontrarsi con un'auto della polizia in tesatcoda. Andy non aveva idea di dover rallentare prima di una curva e che quando vai in retromarcia devi andare più lentamente che quando guidi in avanti. Guidò a circa 40 miglia orarie e alla fine ho visto Jon scendere dalla macchia e urlargli contro. Non l'ho mai visto così spaventato."

Anche Lincoln aveva precedentemente commentato l'episodio:

"Credo che Jon Bernthal fosse terrorizzato perché stavo guidando e sapeva che avevo trascorso solo tre settimane nel paese e che guidavo ancora sul lato sinistro della strada. Raggiunsi le 60, forse 70 miglia orarie, prima di tirare il freno. Jon Bernthal non è un uomo che si spaventa spesso e dopo circa la curva urlava 'Andy, Andy, per favore rallenta!"

Tra le altre curiosità che abbiamo recentemente scoperto ce n'è anche una che riguarda gli stipendi troppo bassi delle prime stagioni di The Walking Dead, che secondo gli attori erano appena sufficienti per vivere e, a distanza di anni, la vicenda è stata tra i motivi che hanno spinto l'ex-showrunner a portare in tribunale The Walking Dead