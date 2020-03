The Walking Dead: Andrew Lincoln dedica una canzone a Danai Gurira per l'addio di Michonne

L'ultimo episodio di The Walking Dead ha visto l'uscita di scena di Michonne e Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes, ha voluto ringraziare Danai Gurira per la passione dimostrata sul set attraverso una sorta di serenata al pianoforte.

Del resto i loro due personaggi hanno condiviso una storia d'amore, interrotta solo dalla scomparsa di Rick. Appeso il cappello da sceriffo al chiodo, vediamo quindi Lincoln intento ad intonare al piano alcuni versi emozionanti che dimostrano il suo affetto nei confronti della ex-collega.

Ha poi voluto condividere un racconto basato sul primo momento in cui Rick e Michonne si sono incontrati, nella terza stagione di The Walking Dead: "Sì, ti amiamo Danai. Mi ricordo la prima volta che ti ho incontrato. Eri svenuta al di fuori della recinzione della prigione. Ricky Grimes pensava che tu fossi una maniaca armata di katana, ma mio figlio Carl credeva che dovessimo salvarti per cui sono corso fuori. Tutta la produzione insisteva sul fatto che avrei dovuto lasciarti lì, ma io ho detto "Oh no!"

Il riferimento è ai tempi in cui il gruppo di protagonisti si trovava confinato all'interno di una prigione, usata come avamposto di difesa dalle invasioni degli zombie. Sicuramente un bel modo per salutare Gurira, che ha accompagnato gli spettatori della serie per moltissime stagioni. Probabilmente i due personaggi torneranno in futuro, anche perché Michonne è andata alla ricerca di Rick Grimes, quindi tutti gli indizi indicano che assisteremo alla reunion nei film di The Walking Dead.