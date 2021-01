The Walking Dead, Andrew Lincoln: 'Ecco perché ho rifiutato tutti quei film horror'

Quando la tua carriera da attore è legata a doppio filo ad uno show come The Walking Dead il rischio di restare incatenato al genere horror è ovviamente piuttosto concreto, in particolar modo se dello show sei stato uno dei volti più importanti e riconoscibili. Per informazioni chiedere ad Andrew Lincoln.

Il Rick Grimes della serie AMC ha infatti raccontato di aver rifiutato un bel po' di ruoli in film horror negli ultimi tempi, un po' per ragioni legate alla sua famiglia e un po', comprensibilmente, per la voglia di dimostrare le sue capacità anche alle prese con altri generi.

"Ho una famiglia ancora giovane e l'industria del cinema è disseminata di persone che non devono ragionare in un'ottica familiare, ed io ho già passato 8 mesi all'anno lontano da loro per buona parte dell'infanzia dei miei figli. [...] Poi ciò che ti trovi a dover fare è dover cambiare la percezione che le persone hanno delle tue abilità da attore. Un sacco di script che ricevevo erano ottimi script, ma erano tutti action o horror, quindi..." sono state le parole di Lincoln.

A proposito di Andrew Lincoln: ecco quali serie guardare se avete amato il Rick Grimes di The Walking Dead; vediamo, invece, a che punto siamo con la produzione dell'undicesima stagione di The Walking Dead.