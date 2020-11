The Walking Dead, Andrew Lincoln fotografato con la barba ricorda il look di Rick Grimes

Il nuovo look barbuto di Andrew Lincoln ha attirato l'attenzione dei fan di The Walking Dead, che hanno dichiarato come somigli a quello di Rick Grimes nella sua ultima stagione nello show, quando scomparve a bordo di un elicottero pilotato dalla Civic Republic Military. Dopo l'addio alla serie, Rick tornerà in una trilogia di film targati AMC.

Ad ostacolare la produzione dei film in questo momento è soprattutto la pandemia di COVID-19, che ha comunque concesso più tempo a Scott Gimple e Robert Kirkman per perfezionare la sceneggiatura.

Ma nel frattempo Andrew Lincoln e la sua co-star in Love Actually, Bill Nighy, sono stati fotografati insieme a Mayfair, Londra.



Lunedì, l'Old Vic Theatre ha annunciato che Andrew Lincoln interpreterà Ebenezer Scrooge in una produzione teatrale live streaming di A Christmas Carol dal prossimo 12 dicembre fino alla vigilia di Natale.

"Wow! Guarda la barba di Rick!"ha twittato un fan in risposta alla foto. E un altro ha fatto seguito invocando il suo ritorno:"Credo sia ora di far uscire i film!".

"Direi questo: i film richiedono molto tempo. Si è trattato di un processo fantastico, Andy è stato profondamente, profondamente coinvolto".

Il film racconterà quello che è successo a Rick Grimes negli oltre sette anni in cui è stato lontano dalla sua famiglia in The Walking Dead.



