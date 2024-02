The Walking Dead, Andrew Lincoln: 'Nella serie di Rick Grimes ci sono anni di idee'

Siamo sempre più vicini al debutto di The Walking Dead: The Ones Who Live e durante una recente intervista promozionale dedicata alla nuova opera, i due produttori esecutivi hanno parlato del lungo processo che ha portato alla creazione della serie spin off del fortunato show televisivo adattato dai fumetti di Robert Kirkman e Tony Moore.

Dopo aver visto il trailer finale di The Walking Dead: The Ones Who Live, torniamo ad occuparci del nuovo show che uscirà il 25 febbraio su AMC.

Nel corso di un incontro con ComicBook, Andrew Lincoln e Dani Gurira hanno risposto a una serie di domande riguardanti il nuovo prodotto, con il primo che si è ritrovato a spiegare le origini dell’idea che ha portato alla realizzazione della serie: “L’abbiamo scritto, quindi sapevamo che volevamo. Abbiamo lavorato sulla cosa per un paio d’anni e ci siamo incontrati nelle sale conferenze degli hotel tirando fuori queste idee. E ci siamo detti, beh, quale sarebbe il ricongiungimento più folle? Possiamo immaginarlo? Che ne dite di questo? E di quest’altro? E siamo approdati a questo e ci è sembrato anche che la struttura, come sapete, sia piuttosto unica visto il fatto che i due personaggi hanno lasciato la serie in tempi diversi. C’era da risolvere la questione. Ma abbiamo pensato che sarebbe stata la reunion più emozionante, folle ed emotiva. E siamo felici che sia stato uno shock”.

In attesa di poter vedere i primi episodi della nuova serie tv e di capire come sarà accolta dal pubblico e dalla critica, vi lasciamo a un primo sguardo a Jadis in The Walking Dead: The Ones Who Live.