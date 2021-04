The Walking Dead, Andrew Lincoln non chiude a un ritorno di Rick: 'Non direi di no'

Quanto manca Rick Grimes a The Walking Dead? Tra alti e bassi lo show è riuscito a sopravvivere a quello che fino a qualche stagione fa ne è stato il principale protagonista, ma l'affetto dei fan per il personaggio di Andrew Lincoln è ancora intatto e perfettamente tangibile. E se il futuro riservasse qualche sorpresa in tal senso?

Qualche giorno dopo l'annuncio del ritorno di Rick Grimes in un nuovo fumetto, infatti, l'attore ha parlato proprio della possibilità di tornare a farsi vedere in qualche episodio della serie AMC: "È davvero una buona domanda. La risposta è che non ne ho idea. Non penso ci sia qualcosa di già scritto, ma non direi mai di no perché tutti coloro ancora impegnati nello show sono miei grandi amici, è straordinario che stiano ancora portando avanti questa bellissima serie e che stiano riscuotendo successo in tutto il mondo" sono state le parole di Lincoln.

L'attore ha poi parlato dello stato della lavorazione del film: "Attualmente non stiamo girando, siamo in lockdown. Non vedo l'ora di rimettermi quei stivali da cowboy" sono state le sue parole. E voi, quanta voglia avete di rivedere Rick dalle parti di Alexandria? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Steven Yeun ha scherzato su The Walking Dead e la pandemia.