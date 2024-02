The Walking Dead, Andrew Lincoln: 'Riprese notturne brutali per la nuova serie'

The Ones Who Live è lo spin-off di The Walking Dead che tutti gli appassionati attendevano da anni. Grazie a quest'ultimo infatti, si scoprirà che cosa ha tenuto lontano Rick Grimes dalla sua famiglia per diversi anni. Ciò che ci attende probabilmente nemmeno riusciamo ad immaginarcelo, ma l'attesa ormai è veramente ridotta all'osso.

Ecco quindi che, mentre riguardiamo per la ventesima volta il trailer di The Ones Who Live, la star Andrew Lincoln ci ha tenuto a condividere una situazione di profondo disagio che ha vissuto proprio sul set della nuova serie.

Come possiamo immaginare infatti, girare ogni giorno sequenze d'azione, che prevedono anche momenti di acrobazie in situazioni difficili non deve essere affatto facile per gli interpreti. Ed è proprio in una circostanza simile che Lincoln si è ritrovato nel bisogno di dover gridare dalla sofferenza.

Parlando con ComicBook.com, ha detto: "Ricordo che mi trovavo sul tetto di un camion, erano le quattro del mattino ed era stata una lunga settimana di riprese a febbraio, nel New Jeresey. Ero coperto di sangue ed avevo i capelli tutti bagnati. Vedevo gli altri sotto di me che sembravano Cartman sai, quello di South Park. Riuscivo a vedergli solo gli occhi e il naso. Poi ha anche iniziato a nevicare ed avrei voluto mettermi a piangere. Avrei voluto urlare contro il produttore che aveva deciso di fare queste riprese...ma io sono uno di loro...è stata tutta colpa mia".

Voi che ne pensate? Siete appassionati del franchise iniziato su carta da Robert Kirkman ormai diversi anni fa? Vedrete The Ones Who Live?