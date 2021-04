The Walking Dead, Andrew Lincoln: 'Sono pronto per rimettere gli stivali di Rick Grimes'

Da qualche tempo ormai si vocifera del ritorno di Andrew Lincoln in The Walking Dead e sebbene l'attore sia ormai pronto per il film su Rick Grimes, non ha escluso la possibilità di ritornare nella serie che più di ogni altro l'ha reso celebre.

Come ormai sappiamo piuttosto bene, il vice-sceriffo non è morto nell'esplosione del ponte, ed è stato tratto in salvo da Anne che insieme al pilota del misterioso elicottero lo ha portato verso una destinazione sconosciuta.

Ora tutto sembra essere pronto per il ritorno di Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes, e a riguardo l'attore ha detto: "Inizialmente, non mi è mancato troppo perché è stato un ottimo finale per la mia storia nello show televisivo. Inoltre, sono in contatto molto, molto stretto con tutti i miei amici di Atlanta, quindi sono so sempre cosa accade. Ma poi è successa questa situazione straordinaria nel mondo e abbiamo messo tutti le nostre vite in pausa che sentivo la necessità di tornare in quel paese che è la mia seconda casa".

Ricordiamo infatti che Andrew Lincoln è inglese ma da ormai diverso tempo è stato adottato dagli Stati Uniti, e quanto pare i suoi figli hanno spinto fortemente per un suo ritorno: "Non sono mai stato lontano dall'America per così tanto tempo come lo scorso anno, in realtà - è piuttosto interessante ... sono tornato per i miei figli e loro hanno detto, 'Cosa stai facendo? Vogliamo tornare in America, metterci gli stivali e iniziare ad attaccare gli zombi!' Quindi c'è una certa sensazione che mi sia mancato il personaggio - penso che sia un personaggio magnifico e ho adorato essere Rick per tutto questo tempo".

Tra l'altro, Rick Grimes è appena tornato in un nuovo fumetto di Robert Kirkman, lo rivedremo infatti in Skybound X, una serie limitata in cinque numeri che nasce per celebrare la compagnia di intrattenimento del celebre fumettista.