The Walking Dead, Andrew Lincoln è tornato! Ecco il trailer di The Ones Who Live

The Ones Who Live, questo il titolo del nuovo spin-off del franchise ideato dalla mente di Robert Kirkman. Ebbene si, dopo quasi cinque anni di attesa per i fan, finalmente è possibile dare un primo sguardo a ciò che ha tenuto lontano Rick Grimes per tutto questo tempo, ed a quello che Michonne dovrà fare per ritrovarlo.

Il titolo riportato alla fine di questo breve teaser trailer fa ovviamente riferimento a ciò che i protagonisti dicono negli ultimi istanti della puntata finale della serie principale The Walking Dead.

"Noi siamo quelli che sopravvivono", sicuramente evidenzia, insieme alle parole pronunciate da Michonne in questa breve anticipazione, la volontà dei protagonisti di non darsi per vinti nella ricerca di ciò che hanno perso, e faranno di tutto per ritrovarsi.

Naturalmente, l'attesa maggiore è riservata al ritorno dello storico protagonista dello show originale interpretato da Andrew Lincoln, il quale aveva abbandonato il progetto per motivi personali. Ora però sembra che la storia di Rick Grimes sia pronta a continuare, e di certo lascerà i fan con il fiato sospeso dall'inizio alla fine.

Ancora non è stata rilasciata una data di uscita ben precisa per The Walking Dead: The Ones Who Live, ma sappiamo che arriverà sicuramente nel corso del 2024.

E voi siete curiosi di sapere cosa riserverà il futuro ai due amati protagonisti? In attesa di saperne di più, ecco la lista aggiornata di tutti gli spin-off del mondo post-apocalittico di Robert Kirkman. Oltretutto, ecco un interessante approfondimento sulla figura di Rick Grimes.