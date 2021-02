The Walking Dead, Angela Kang: 'Nell'11esima stagione ci saranno molte facce nuove'

Per essere un mondo post-apocalittico è un mondo davvero attivo, quello di The Walking Dead: nel corso delle dieci stagioni (nove e mezza, a dir la verità) finora andate in onda abbiamo avuto modo di incontrare di anno in anno personaggi sempre nuovi, elementi di un universo in continua espansione.

Un andazzo che, stando alle parole di Angela Kang, dovrebbe trovare una piccola battuta d'arresto soltanto durante i prossimi 6 episodi della decima stagione dello show, per poi riprendere a pieno ritmo con tanti nuovi arrivi nel corso della successiva undicesima stagione.

Secondo Kang, infatti, nella decima stagione "vedremo poche facce nuove, ma significative", mentre "nel corso dell'undicesima stagione ci saranno un sacco di storie in cui incontreremo dei personaggi nuovi. I nostri sopravvissuti dovranno provare a capire in che modo relazionarsi a loro, se si tratta di alleati o di nemici".

Insomma, tante novità in arrivo in questa nuova stagione di The Walking Dead: prima, però, c'è ancora una decima stagione da concludere in seguito alla sospensione dovuta alle difficoltà derivate dall'emergenza COVID. Nelle scorse settimane, intanto, sono partite le riprese dell'undicesima stagione di The Walking Dead; l'attore di padre Gabriel, nel frattempo, spera in nuove scene con Negan nell'undicesima stagione di The Walking Dead.