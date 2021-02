The Walking Dead, Angela Kang: 'Nell'11esima stagione torneranno i grossi episodi'

L'uragano COVID non ha risparmiato nessuno nel mondo delle produzioni cinematografiche e televisive: nel novero degli show pesantemente danneggiati dalla pandemia troviamo dunque anche The Walking Dead, la cui decima stagione è stata inevitabilmente condizionata dall'emergenza sanitaria.

Angela Kang guarda però al futuro con fare speranzoso: la showrunner ha infatti assicurato che per l'undicesima stagione dello show AMC la produzione tornerà a fare le cose alla vecchia maniera, con episodi più imponenti rispetto a quelli girati in maniera forzatamente limitata per la decima stagione.

"Avevamo un laboratorio mobile, pulivamo ogni cosa con metodi diversi, avevamo un protocollo strettissimo per quanto riguarda test e distanziamento. Quindi cominciammo a lavorare su episodi in cui i personaggi fossero divisi in piccoli gruppi, utilizzando meno location" ha spiegato Kang, riferendosi alla stagione la cui seconda parte andrà in onda a partire dal 28 febbraio dopo l'interruzione dovuta all'emergenza COVID.

"Con l'inizio dell'undicesima stagione andremo incontro a episodi più grossi, ma abbiamo tempo per prendere le nostre precauzioni e capire in che modo comportarci al riguardo" ha quindi concluso la showrunner. Jeffrey Dean Morgan, intanto, ha assicurato che i prossimi episodi di The Walking Dead saranno davvero speciali; ecco, invece, chi è l'attore più pagato di The Walking Dead.