The Walking Dead: Angela Kang commenta il finale e QUEL clamoroso ritorno

L'11esima stagione di TWD si è conclusa dopo un intenso viaggio durato più di 10 anni e 117 episodi. Con il creatore del fumetto Robert Kirkman che ha fatto causa a AMC per 200 milioni ed un pubblico che non ha ancora metabolizzato la fine, la sceneggiatrice Kang ha commentato il finale della serie.

ATTENZIONE SPOILER!

"Voglio parlare del futuro", così dice Maggie Rhee (Lauren Cohan) a Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier (Melissa McBride) verso la fine di serie di The Walking Dead che, con il suo 24esimo episodio Rest in Peace, dramma familiare profondamente emotivo, giunge al termine. Un finale scritto ed ideato da Angela Kang, Corey Reed e Jim Barnes e che dà il via alla sanguinosa e infuocata conclusione della longeva serie sull'apocalisse zombie della AMC.

Il finale di TWD ha visto gli stremati protagonisti sconfiggere finalmente le forze del Commonwealth e formare una loro nuova comunità. Tutto questo non senza un prezzo da pagare. Mentre Judith è sopravvissuta, Rosita Espinosa (Christian Serratos) e altri non lo sono stati e, in un finale più lungo del previsto, Daryl, Maggie e un finalmente pentito Negan (Jeffrey Dean Morgan) pare ''ce l'abbiano fatta'', con o senza Carol.

"Non è che non ci rivedremo mai più", dice Daryl a Carol in una scena emozionante tra le due anime gemelle. "Ti amo", le dice, con un ultimo sguardo prima di cavalcare verso un non del tutto lontano tramonto.

A questo proposito, proprio alla fine, su un montaggio di tutti coloro che sono morti nel corso delle 11 stagioni e dei vari episodi dello show e di coloro che sono rimasti in vita, Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) tornano a scriversi, cercandosi. La Michonne di Gurira è più che mai una guerriera medievale, mentre Rick, infangato e scomparso da tempo, viene bloccato nel tentativo di fuggire.

Riguardo al finale che mette un punto definitivo alla serie, ma lascia la ''porta aperta'' ai futuri spin-off, è stata la Kang ad aggiungere qualcosa: "Per noi era molto importante cercare di chiudere il capitolo di questa serie nel migliore dei modi. Io e Scott ne abbiamo parlato e la sensazione è stata quella di lasciare la porta aperta senza forzature per i prossimi lavori".