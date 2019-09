The Walking Dead, Angela Kang: 'Con i Sussurratori sarà Guerra Fredda'

Uno degli aspetti che differenziano la The Walking Dead televisiva da quella cartacea è l'approccio alla guerra: se nello show televisivo vediamo i nostri eroi affrontare spesso il nemico faccia a faccia, nell'opera di Kirkman è nella maggior parte dei casi presente una componente strategica molto più marcata.

Componente che a quanto pare sarà però essenziale in questa decima stagione della serie AMC, durante la quale vedremo gli Alexandriani scontrarsi con i sempre più temibili Sussurratori guidati da Alpha: la showrunner Angela Kang ha parlato proprio dell'attesissimo scontro, anticipandone le atmosfere.

"Tenetevi forte, perché sarà un conflitto davvero intenso. Un personaggio come Alpha non adotta una strategia di guerra tradizionale, per cui ci sono cose che accadono da entrambe le parti e che sono sorprendenti o strane. Ci sono elementi paranoici, è un'atmosfera da Guerra Fredda" ha rivelato la showrunner, che ha poi promesso alcuni momenti veramente interessanti per Michonne.

In assenza di Rick, infatti, spetterà al personaggio di Danai Gurira guidare i suoi verso la vittoria contro i Sussurratori: in vista della sua uscita di scena, inoltre, è lecito aspettarsi da Michonne qualcosa di veramente plateale. Per qualcuno che va c'è qualcuno che torna, però: Kang stessa ha infatti rivelato di essere al lavoro sul tentativo di far tornare Maggie nello show. Se ne parlerà però, ovviamente, durante le prossime stagioni.