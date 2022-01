The Walking Dead, Angela Kang condivide lo script di una delle scene più emozionanti

Mentre si completano le riprese di The Walking Dead 11, la showrunner Angela Kang ha condiviso lo script di una delle scene più emozionanti della stagione 6, quella in cui Rick Grimes e Michonne si sono abbandonati ad un romantico bacio.

L'episodio in questione è stato scritto sotto la supervisione di Scott Gimple, all'epoca showrummer di The Walking Dead. In "The Next World" Daryl e Rick escono in esplorazione e trovano un furgone pieno di provviste che gli viene poi rubato da un uomo di nome Jesus. I due fanno di tutto per recuperarlo e, al termine della giornata, una volta rientrati ad Alexandria, Rick e Minchonne hanno un momento di profonda intimità e dopo essersi raccontati le proprie giornate finiscono a letto insieme.

Kang ha quindi condiviso la versione finale della bozza di produzione con le revisioni di Gimple in cui si legge: "Si girano la testa l'uno verso l'altro, ancora appoggiandosi al divano, casuali, stanchi. L'immagine sarebbe banale tranne che per le loro mani giunte. Si guardano per un attimo, come se si vedessero davvero per la prima volta. Rick inizia a sporgersi avanti col volto... e Michonne lo raggiunge in un TENERO BACIO".

Intanto, stando alle ultime dichiarazioni, pare che l'universo di The Walking Dead vivrà ancora a lungo. Il CEO di AMC sembra essere convinto della possibilità di far nascere ancora molti nuovi spin-off. Voi cosa ne pensate di questo franchise in continua espansione? Diteci la vostra nei commenti.