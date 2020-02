The Walking Dead, Angela Kang dubitava che una scena potesse andare in onda

Con l'episodio intitolato Squeeze è finalmente ricominciata la decima stagione di The Walking Dead. Da domenica scorsa chi ha visto la puntata non fa che discutere di una certa scena, accolta dal pubblico in modi diversi ma capace sicuramente di sorprendere. Ne ha parlato anche Angela Kang, showrunner della serie.

La scena - se non volete imbattervi in spoiler vi consigliamo di interrompere qui la lettura - è naturalmente quella tra Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Alpha (Samantha Morton), che ha fruttato a The Walking Dead una rara restrizione per contenuti sessuali e che ha provocato la reazione social di Hilarie Burton, moglie dell'attore che interpreta Negan.

Angela Kang, che ha recentemente discusso anche di altri aspetti di The Walking Dead, non era convinta che una scena così potesse essere trasmessa. "Ne abbiamo parlato nella stanza degli sceneggiatori: Sembra che dobbiamo arrivare a una sorta di strana scena di sesso con loro" ha raccontato la showrunner a Entertainment Weekly. "Ma David Johnson, che ha scritto la sceneggiatura, ha detto: Okay, ecco la mia opinione. E io pensavo: È così strano. Non so se posso dirlo. Sai una cosa? Dobbiamo farlo."

La scena, ispirata a un momento chiave dei fumetti, fa capire secondo Angela Kang chi è davvero Alpha. "C'è un po' di ipocrisia nelle cose che dice a volte, ma penso che sostanzialmente sia una leader che crede davvero in quello che dice. Probabilmente ha fatto sesso con altre persone nel corso degli anni, ma penso che sia attratta da Negan e dalla sua forza. Era molto utile per lei in un momento in cui si sente un po' sotto assedio [...] La loro stranezza è qualcosa che ci è davvero piaciuto esplorare."

I nuovi episodi della stagione 10 di The Walking Dead vanno in onda la domenica su AMC, e in Italia il lunedì alle 21 sul canale 112 di Sky.