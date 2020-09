The Walking Dead, Angela Kang sul finale: 'Vogliamo onorare quanto fatto finora'

Dare un finale soddisfacente ad una serie iconica come The Walking Dead non è facile: il rischio di bruciarsi è altissimo (chiedere dalle parti di Game of Thrones per informazioni) e ogni dettaglio richiede di esser preparato con la massima cura onde evitare debacle che rovinerebbero il ricordo dello show.

La showrunner Angela Kang queste cose le sa benissimo e sta già cominciando a lavorare a quello che dovrà essere un series finale coi fiocchi: l'autrice ha spiegato che l'intenzione è ovviamente quella di rendere giustizia a tutto l'incredibile lavoro svolto nel corso di 10 (prossimamente 11) stagioni.

"Per noi è un momento dolceamaro. È stata una parte enorme delle nostre vite e la notizia della conclusione è giunta anche a noi relativamente da poco, quindi stiamo ancora cercando di metabolizzarla. Questo viaggio sta cominciando solo ora e noi stiamo cercando di concentrarci sul fatto che abbiamo ancora due anni di storie da raccontare davanti a noi" ha spiegato Kang.

La showrunner ha poi continuato: "Come possiamo farlo in maniera soddisfacente? Come possiamo dare allo show una conclusione degna rispettando anche il materiale scritto da Robert Kirkman? E poi, ovviamente, noi abbiamo creato un sacco di roba originale. Vogliamo fare la cosa giusta per i nostri fan e rendere onore a tutto quanto è stato fatto finora".

