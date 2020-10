The Walking Dead, Angela Kang ottimista: 'Ho un buon presentimento sul finale'

The Walking Dead si avvicina alle sue battute finali, emergenza coronavirus permettendo: con la sua undicesima stagione lo show basato sulla celebre serie di fumetti ideata da Robert Kirkman giungerà finalmente a una conclusione che, ovviamente, si spera possa essere il più soddisfacente possibile per i fan come per i protagonisti.

Le sensazioni degli addetti ai lavori, comunque, sono più che buone: a parlarne è stata la showrunner Angela Kang, che si è detta ottimista sul finale ed ha precisato ancora una volta che non è detto che tutto vada nella direzione segnata dal fumetto di Kirkman.

"Ho delle ottime sensazioni, ovviamente, e poi abbiamo sempre i fumetti di Robert Kirkman ad indicarci la via. Ci sono un sacco di cose con cui ci piacerebbe divertirci, ma ogni elemento dello show potrebbe, ogni tanto, prendere la via più tortuosa. Per alcuni personaggi è come se avessimo creato un universo parallelo rispetto al fumetto, quindi prenderemo un po' di soluzioni originali che speriamo possano essere buone. Ho qualche idea, ma non abbiamo ancora cominciato a lavorarci" ha spiegato la showrunner.

Siete ottimisti per questo series finale? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente Kang ha anche parlato della possibilità di una storia tra Daryl e Carol nello spin-off di The Walking Dead; Norman Reedus, dal canto suo, sta cercando di indagare sul possibile ritorno di Rick in The Walking Dead per il finale dello show.