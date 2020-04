The Walking Dead: Angela Kang parla del rapporto tra Daryl e Carol

La showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, ha approfondito il rapporto tra i due storici amici Carol (Melissa McBride) e Daryl (Norman Reedus), messa alla dura prova dall'ostinata ricerca di vendetta da parte di Carol nei confronti di Alpha (Samantha Morton). In un'intervista Angela Kang ha voluto soffermarsi sul rapporto tra i due amici.

Carol aveva intenzione di vendicarsi di Alpha dopo l'omicidio del figlio Henry (Matt Lintz). E prima che Alpha morisse per mano di Negan (Jeffrey Dean Morgan) - ma orchestrato da Carol - sono proprio le azioni di Carol ad aver lasciato Connie (Lauren Ridloff) e Magna (Nadia Hilker) intrappolate in una grotta brulicante di Camminatori.



"Abbiamo davvero costruito la storia con questi due in modo da seguire le emozioni di questa storia attraverso Daryl e Carol. Hanno uno dei rapporti più longevi e si trovano in luoghi complicati. Non conoscono ancora il destino di Connie, se è sopravvissuta o no. Penso a Daryl, che è sempre felice di vedere la sua amica Carol star bene. Ma ci sono molte cose che sono state rivelate su ciò che sapeva e ciò che non sapeva ed è complicato".

Da quel momento Daryl ha scoperto che Negan è stato liberato dal carcere da Carol:"Daryl e Carol hanno una di quelle amicizie in cui non sempre hanno bisogno di parlarsi ma allo stesso tempo le cose sono certamente diverse da quando avevano iniziato all'inizio della stagione, quando scherzavano sull'essere migliori amici. Tutto ha avuto un impatto su entrambi".

Qualche giorno fa Angela Kang ha parlato anche della new entry in The Walking Dead 10. Nella stagione ci sono anche drammatici riferimenti di Carol alla quarta stagione.