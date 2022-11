The Walking Dead, Angela Kang sulla possibilità di varianti zombie: 'non posso dire altro'

La serie acclamatissima The Walking Dead è giunta al termine. Il 20 Novembre 2022 segna l'uscita dell'ultimo episodio della saga (a tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 11x24 di TWD) e la fine di un'era... o forse no? Ci sarebbe infatti la possibilità di un approfondimento sulle varianti zombie.

E' da tempo che abbiamo notizie di spin-off e standalone dopo la lunga serie The Walking Dead. Ma quali e quanti sono gli spin-off di The Walking Dead? Finora abbiamo almeno già tre titoli sicuri, tra cui The Walking Dead: The Wold Beyond, al quale ha fatto riferimento la showrunner Angela Kang in un'intervista per TVLine: "Lasceremo sicuramente le porte aperte per progetti per persone che hanno guardato World Beyond. C'era un piccolo particolare alla fine di quella serie che faceva intuire che le cose non si sviluppano allo stesso modo ovunque".

L'intenzione nelle ultime puntate della serie, secondo la Kang, era di "vedere cosa succede quando si mettono le varianti in gruppo", sperimenti che potrebbero aprire la strada a nuovi sviluppi nel franchise.

Tutte queste sarebbero dichiarazioni un po' "rischiose" per la Kang, che ha deciso di passare scherzosamente il testimone al responsabile per il content del franchise Scott Gimple: "Credo che sia tutto ciò che posso dire per evitare di cacciarmi nei guai. E' più una domanda per Scott Gimple"

Vi piacerebbe che il franchise si muova anche verso un approfondimento zombie? Fatecelo sapere nei commenti.