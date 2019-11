The Walking Dead, Angela Kang spera di non aver rovinato tutto con Michonne

Dopo il midseason finale del 24 novembre, la decima stagione di The Walking Dead tornerà a febbraio con la seconda metà degli episodi. Come sappiamo è stato annunciato l'addio di Michonne alla serie, e la showrunner Angela Kang ha parlato nuovamente degli sforzi per dare un'uscita di scena degna al personaggio di Danai Gurira.

Quella di Michonne, nel cast della serie zombie dalla terza stagione (2012), è la seconda grande partenza dopo quella di Rick Grimes (Andrew Lincoln) a metà della stagione 9, e Angela Kang e il suo team di scrittori hanno gestito con "lo stesso tipo di serietà" anche la sua uscita. C'è in ogni caso un po' di timore per le possibili reazioni del pubblico.

"Il suo personaggio è stato così memorabile" ha detto Angela Kang, che ha escluso un nuovo crossover a breve. "Quindi spero solo che non l'abbiamo rovinato. Non lo sapremo mai fino a quando non sarà disponibile, ma sappiamo che siamo entusiasti del lavoro svolto da Danai. È una forza della natura, e il lavoro che fa sullo schermo è semplicemente meraviglioso, davvero commovente e potente."

Come il suo personaggio, Danai Gurira, che nella seconda parte della stagione 10 non riapparirà subito, è stata una leader anche sul set. "Siamo stati così fortunati ad avere una come Danai nel ruolo di Michonne" continua la showrunner. "Il suo è un personaggio iconico nei fumetti, e ovviamente volevamo che lei fosse un personaggio iconico anche nello show televisivo. Penso che Danai, la sua passione, l'energia e l'intelligenza che ha portato in tutti questi anni - il suo impatto è stato incredibile."

L'obiettivo di questa stagione, che è stato nella testa degli sceneggiatori da quando si è saputo che Danai Gurira avrebbe abbandonato la serie, è stato quindi quello di dare un degno finale a Michonne, per accontentare i suoi fan. Tra pochi mesi sapremo se ci sono riusciti.