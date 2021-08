The Walking Dead, Angela Kang sulla stagione finale e Andrew Lincoln

L'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead debutta su Star, canale di Disney+, e Deadline per l'occasione ha intervistato la showrunner della serie, Angela Kang, che ha parlato di diversi aspetti del nuovo ciclo di episodi della serie e del possibile ritorno di una delle star più amate dello show, Andrew Lincoln.

"Penso che i nostri sopravvissuti ne abbiano passate tante nel corso del tempo" dichiara Kang, che poi si sofferma sugli episodi e le connessioni tra loro:"Non necessariamente [saranno collegati]. Anche se ci sono sicuramente alcuni episodi che sembrano più legati l'uno all'altro. In questo caso io e Jim Barnes, che abbiamo scritto questo blocco per la première, ci siamo trovati fondamentalmente con due episodi di materiale. Quindi avremmo voluto mandarlo in onda come un episodio più lungo a luglio. Ma come sapete l'ordine è programmato prima da AMC. Ed è così che ci siamo trovati con due parti".



E sul possibile ritorno di Andrew Lincoln? Ecco la risposta di Angela Kang:"Ricevo spesso questa domanda ed è una domanda che non riesco ad approfondire quindi dovrò rispettosamente declinarla" ha dichiarato la showrunner.

Sappiamo bene che la stagione finale di The Walking Dead si apre con un cliffhanger scioccante, che condurrà gli spettatori proprio in direzione delle trame che si dipaneranno nei prossimi episodi, quelli conclusivi, dello show.



