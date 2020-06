The Walking Dead: Ann Mahoney riceve le scuse da Scott Gimple per un insulto sul peso

L'attrice Ann Mahoney ha interpretato Olivia, la responsabile del razionamento del cibo e delle armi in The Walking Dead stagione 7. Durante le sue scene, si è confrontata con il cattivo Negan, boss dei Salvatori, che nell'episodio 4, "Al tuo servizio" arrivano alla comunità di Alexandria e cercano di razziare quante più armi e cibo possibili.

Venuto a conoscenza di chi fosse la responsabile degli alimenti e delle armi, Negan fa bodyshaming nei confronti di Olivia e la deride dicendo: "Non posso essere il solo a notare che hai una donna grassa incaricata di tenere traccia delle razioni, vero?", ed anche durante un altro loro incontro, quando Olivia riferisce a Negan che Alexandria sta morendo di fame, lui con un sorriso beffardo le dice: "Tu? In pratica, intendi 'non proprio' ".

L'attrice riferisce che lo showrunner dell'epoca, Scott Gimple, la chiamò telefonicamente per scusarsi con lei per quelle battute misogine del personaggio di Negan, che nei fumetti non esistevano in quel modo: "Voglio solo che tu sappia che mi dispiace per quella linea, ma Negan è uno str**** e quindi dice cose da str****. Ma nessuno di noi pensa a te in quel modo. Ma in un certo senso mostra a tutti che misogino è, fondamentalmente".

Ann Mahoney non aveva avuto nessun problema nel girare quelle scene né si sentiva offesa dalle battute del copione in mano a Jeffrey Dean Morgan (Negan): "Il resto del tempo Jeffrey è stato così adorabile e abbiamo scherzato. Lo sentivo come un fratellone, una specie di relazione da sorellina. Questo è il mio lavoro come attrice, giusto? Vengo offesa. E questo fa male quando la gente lo dice, ma è Olivia. E si alza in piedi, si posiziona come una mamma orsa".

Intanto sale la tensione tra Maggie e Negan per il ritorno nella stagione 11 di Lauren Cohan, anche se sappiamo che il supercattivo Negan è cambiato molto nel susseguirsi delle stagioni, diventando più compassionevole ed umano rispetto agli inizi. Ed è quasi in arrivo ad inizio luglio il fumetto dedicato al villain preferito di The Walking Dead interpretato da Morgan: per il lancio di Negan Lives l'attore si è offerto di contribuire firmando le copie nella sua fumetteria di fiducia.