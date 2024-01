The Walking Dead, quanti anni ha Daryl Dixon di Norman Reedus?

Vi siete mai chiesti quanti anni avesse Daryl Dixon? Tra i personaggi più amati di The Walking Dead e adesso protagonista di una titanica impresa nella serie spin-off a lui dedicata, Norman Reedus è andato oltre la resistenza di un comune essere umano.

Ma quante ne ha passate Daryl? Davvero troppe e le prossime sanguinose avventure non accennano a diminuire come ci svela il teaser di The Walking Dead: Daryl Dixon 2.

L'età di Daryl non è mai stata specificata, tuttavia possiamo fare delle ipotesi anche sulla base dell'età di Norman Reedus che interpreta il personaggio da dieci anni. Al momento, dunque, nella scia di eventi della seconda stagione dello spin-off da solista, Daryl dovrebbe avere circa cinquant'anni (Reedus ne ha cinquantacinque) Ciò presuppone che nella seconda stagione di The Walking Dead quando il pubblico lo guardava ancora con gli occhi di un personaggio secondario, Daryl avesse un'età compresa tra i trenta e i quarant'anni dunque più o meno coetaneo di Rick, la cui età possiamo ipotizzare basandoci sull'età del figlio Carl ( e qui non ci dilunghiamo: è una ferita ancora aperta).

Sebbene Daryl mostri ancora un'incredibile tenacia, la sua età potrebbe richiedergli un po' di riposo. Riposo che sembra più lontano che mai con l'uscita della seconda stagione dello spin-off Daryl Dixon dove Reedus intraprende un rischioso viaggio per tornare a casa dopo che si è risvegliato sulle coste francesi. Ma cosa si collega TWD: Daryl Dixon alla serie principale?