The Walking Dead, tutte le anticipazioni sui prossimi spin-off nello special Talking Dead!

Mentre i fan attendono con trepidazione l'uscita degli episodi finali di The Walking Dead, fissata al prossimo 3 ottobre, AMC annuncia uno speciale di un'ora che svelerà nuove anticipazioni su tutti gli spin-off di The Walking Dead!

Nel tweet che potete vedere a fine articolo AMC ha annunciato i nomi degli ospiti che parteciperanno a Talking Dead: The Walking Dead Universe Preview, lo show in cui saranno rivelate nuove anticipazioni sulle serie spin-off dell'universo in espansione del celebre zombie drama, incluso l'annuncio di qualche giorno fa relativo allo spin-off su Rick Grimes e Michonne in cui rivedremo Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Lo speciale andrà in onda domenica 7 agosto su AMC, esattamente una settimana prima dell'esordio della serie antologica Tales of the Walking Dead fissato al 14 agosto.

Presentato da Chris Hardwick, lo speciale Talking Dead vedrà ospiti attori e autori delle tante serie del franchise di The Walking Dead, mostrando alcune anteprime degli show che debutteranno a partire da quest'anno: dunque ci saranno delle novità per Isle of the Dead che ha appena iniziato la produzione e che vedrà Maggie e Negan in una Manhattan post-apocalittica, i già citati Tales of the Walking Dead e show su Rick e Michonne e, infine, la serie dedicata al Daryl di Norman Reedus.

Saranno presenti Scott Gimple, la mente AMC dell'universo televisivo di The Walking Dead, il regista Michael Satrazemis ma anche le star Terry Crews, Jillian Bell e Anthony Edwards che appariranno in diversi episodi dell'imminente Tales of the Walking Dead.

Tutto questo poche settimane prima dell'inizio della fine della serie madre: la terza parte di The Walking Dead 11 debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 3 ottobre dando il via agli ultimi 8 episodi dello zombie drama che ha segnato la storia della televisione.