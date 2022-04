The Walking Dead: arriva il comunicato per rispondere ai fan dopo l'addio di Carol

Melissa McBride ha lasciato lo spin-off di The Walking Dead. La notizia di pochi giorni fa ha colto di sorpresa i fan, che non si aspettavano di certo l'uscita di scena dell'attrice di Carol, che interpreta il ruolo dal 2010.

Lo spin-off di The Walking Dead, incentrato su Carol e Daryl, personaggi interpretati da McBride e Norman Reedus, ora si concentrerà esclusivamente su quest'ultimo. La decisione non è andata giù a molti e ha portato i fan ad attaccare Reedus online. Jeffrey Dean Morgan, che interpreta Negan nello show, è così intervenuto in difesa del collega e oggi anche AMC ha rilasciato una dichiarazione chiedendo alle persone di smetterla.

"Una dichiarazione di AMC e TWD: vorremmo rispondere alle notizie di questa settimana relative allo spin-off di Daryl e Carol TWD precedentemente annunciato. Norman Reedus è stato ingiustamente preso di mira e attaccato sui social media per una decisione a cui non ha preso parte", ha twittato la rete. "Melissa McBride ha deciso di non partecipare alla serie perché il trasferimento in Europa è diventato per lei logisticamente insostenibile. Non è appropriato dirigere negatività e rabbia verso un altro membro del cast per un risultato deludente con cui non aveva nulla a che fare".

Hanno aggiunto: "Carol è un personaggio amato e vitale e stiamo lavorando per trovare un modo per i fan di seguire di nuovo la sua storia, nell'universo in espansione attorno a The Walking Dead. I fan sono sempre stati forza trainante di #TWDFamily e lo saranno sempre."