The Walking Dead: la fine arriva su Disney Plus nel trailer della stagione 11 Parte 2

Dopo la recente immagine di The Walking Dead 11, Disney+ ha diffuso il nuovo trailer dell’attesissima seconda parte dell’undicesima stagione della serie, con gli episodi che saranno disponibili dal 21 febbraio in esclusiva sulla piattaforma streaming.

La longeva serie tv tratta dai fumetti di Robert Kirkman ritorna per il gran finale con i protagonisti impegnati a combattere l’imminente battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori, mentre ad Alexandria dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Potete visionare il trailer nel player in alto, mentre in calce all'articolo trovate anche un suggestivo nuovo poster promozionale di The Walking Dead.

Negli ultimi episodi, il mondo sta letteralmente crollando davanti agli occhi dei protagonisti. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Riusciranno a recuperare la situazione? E chi sarà vivo per aiutarli? Quale piega prenderanno le relazioni tra loro? La tregua verrà estesa, accettata o respinta?

Qualcuno ritroverà la speranza; altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Resta una sola verità: le vite sono appese a un filo e ogni decisione cambierà drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

Il cast include Norman Reedus (Daryl Dixon), Melissa McBride (Carol Peletier), Lauren Cohan (Maggie Rhee), Christian Serratos (Rosita Espinosa), Josh McDermitt (Eugene Porter), Seth Gilliam (Gabriel Stokes), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Callan McAuliffe (Alden) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Per altri approfondimenti guardate il precedente trailer di The Walking Dead 11 Parte 2.