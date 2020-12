The Walking Dead, arriva lo speciale natalizio: ci sono anche tante star del passato

Sarà in streaming su AMC+ domenica 13 dicembre il primo The Walking Dead Holiday Special, edizione natalizia dell'aftershow Talking Dead. Insieme al conduttore Chris Hardwick si riuniranno virtualmente molti attori del cast attuale della serie e altri che sono usciti di scena, come Emily Kinney (Beth Greene) e IronE Singleton (T-Dog).

Interverranno inoltre la showrunner di The Walking Dead Angela Kang e Scott Gimple, chief content officer del franchise.

Secondo la descrizione ufficiale di AMC, in The Walking Dead Holiday Special si parlerà delle festività natalizie e si darà uno sguardo alla storia della serie, lunga ormai un decennio, a curiosità e retroscena e alle anticipazioni su cosa c'è da aspettarsi in futuro dallo show. Non mancherà una parodia di Twelve Days of Christmas eseguita da Khary Payton (Ezekiel), Eleanor Matsuura (Yumiko), Cooper Andrews (Jerry) e Cassady McClincy (Lydia), oltre a un video esclusivo della lettura al tavolo di Diverged, uno dei sei episodi aggiuntivi della stagione 10 di The Walking Dead, che arriveranno nel 2021.

Parteciperanno allo speciale anche Lauren Cohan (Maggie), Melissa McBride (Carol), Josh McDermitt (Eugene), Lauren Ridloff (Connie) e Cailey Fleming (Judith).

