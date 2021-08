The Walking Dead: interessanti novità sullo spinoff su Daryl e Carol

Mentre attendiamo il debutto di The Walking Dead 11 su Disney+, Angela Kang, showrunner della serie, ci racconta qualcosa in più sullo spin-off in programma che vedrà come protagonisti Daryl e Carol. Lo show, in arrivo nel 2023, è stato annunciato dalla AMC lo scorso Settembre, e sarà il quarto spin-off dell'universo di The Walking Dead.

Nel corso di un'intervista per Deadline, la Kang, ha dichiarato che è stato già immaginato e progettato il modo in cui avverrà la transizione tra la fine di The Walking Dead e la nuova serie su Daryl e Carol. "Abbiamo lavorato ad un pitch su quello che pensiamo sia l'episodio pilota, ed è tutto in fase di sviluppo, che sta andando secondo il programma", ha dichiarato Angela Kang, aggiungendo che c'è ancora da scrivere tutto e lavorare sul progetto attivamente, ma almeno c'è un piano e un'idea su ciò che si vuole raccontare che, si spera, funzionerà.

La Kang scriverà la sceneggiatura della serie insieme a Scott Gimple, che è stato lo showrunner che l'ha preceduta in The Walking Dead. Proprio Gimple ci ha dato qualche anticipazione sullo spin-off, che secondo le sue dichiarazioni avrà un tono più leggero rispetto alla serie da cui è tratto. "[Leggero] inteso non nel senso di frivolo, ma credo che tutti vorremmo vedere un po' di divertimento nell'universo di TWD," ha commentato la Kang.

La nuova serie su Daryl e Carol sarà impostata come un road movie, e Angela è convinta che già questo "darà la sensazione di diversità. E' decisamente qualcosa su cui Norman, Melissa, io e Scott abbiamo discusso, ciò che desideriamo raggiungere tonalmente." Diversità, novità. Parole interessanti per un universo come quello di TWD, e che incuriosiscono non poco i fan.

Ma per adesso l'arrivo dello spin-off e ancora lontano, e noi ci godiamo la season finale di The Walking Dead che secondo Norman Reedus è "strabiliante" e ci stupirà tutti.