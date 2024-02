The Walking Dead, in arrivo un grande crossover tra tutte le serie tv spin-off?

Circolavano rumours per un possibile cross-over tra tutti gli spin-off di The Walking Dead, e il responsabile dei contenuti del franchise ha approfondito la questione con delle dichiarazioniù.

Scott Gimple, in un’intervista con Tv line, ha spiegato di aver voluto in precedenza uno spin-off di Rick e Michonne, alludendo a esso in un episodio della serie quando era scrittore. Inoltre, si è espresso a favore del crossover in stile Avengers. Queste le parole del chief content office di The Walking Dead:

“Non sapevo se sarei stato in grado di raccontare quella storia, e devi essere flessibile, devi avere questo giardino di sentieri che si biforcano e che si trasformano. Quindi, quando si tratta di qualcosa come [un evento crossover di tutte le serie in stile Avengers: Endgame], sì, ho il sogno di unire tutto questo insieme, e ho lasciato piccole briciole di pane indirizzate verso questo, ma non si sa mai esattamente quando e come si realizzerà, per una serie di ragioni. Dead City è uno show vivace, Daryl Dixon è uno show vivace, questo [The Ones Who Live] lo è. Mi limiterò a dire che sto costruendo questi percorsi, ma ci potrebbe essere ogni sorta di perno lungo la strada che lo cambierà. Quindi credo che la risposta sia sì...”. Qui potete trovare tutti gli spin-off di The Walking Dead in arrivo.