The Walking Dead: in arrivo un episodio musical per la serie horror AMC

Durante il New York ComicCon Scott Gimple, Chief Content Officer per l'universo di The Walking Dead, ha confermato che un episodio musicale è in lavorazione per la popolarissima serie AMC.

"Stiamo effettivamente cercando di lavorare su un episodio musicale" ha rivelato Gimple, senza però dilungarsi in ulteriori dettagli. A quanto pare, la motivazione è che in televisione episodi simili sono popolari.

In effetti, le puntate musical non sono una cosa rara: negli ultimi anni molti spettacoli popolari hanno incorporato nelle loro stagioni qualche puntata speciale, ma immaginarne una del genere in The Walking Dead può sembrare un po' insolito. Voi cosa ne pensate? Come al solito, diteci la vostra nell'apposita sezione dei commenti.

Naturalmente dal New York ComicCon sono arrivati altri annunci relativi all'universo di The Walking Dead.

Innanzitutto, la serie è stata rinnovata per una undicesima stagione, che vedrà anche il ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie Greene come personaggio titolare. Stando a quanto riferito Maggie tornerà già nella decima stagione, che esordirà domenica 6 ottobre.

Inoltre, sempre durante il panel di AMC è stato presentato il trailer della nuova serie di The Walking Dead, ancora senza titolo, che sarà ambientata dieci anni dopo l'inizio dell'invasione zombie. Il nuovo show debutterà nella primavera 2020.