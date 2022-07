The Walking Dead, in arrivo una serie su Rick e Michonne nel 2023: sostituirà i film!

Notizia buona o cattiva? Con un incredibile colpo di scena al panel di The Walking Dead, AMC ha chiuso (pare definitivamente) l'opzione della trilogia di film sequel su Rick Grimes. E l'ha sostituita con uno spinoff dedicato al suo ricongiungimento con Michonne. Ecco tutti i clamorosi dettagli!

Pensavamo di averle viste tutte, che non ci fosse più null’altro da dire, dopo che il panel AMC si apprestava a chiudersi con il trailer del gran finale di The Walking Dead, che ci ha mostrato quanto troveremo nei prossimi episodi. L’ultima puntata in assoluto, invece, ci era stata anticipata fra grandi sviluppi con le foto di scena di The Walking Dead 11. E invece... Invece il Comic-Con, come ben sappiamo ormai, si trasforma in un evento al cardiopalma capace di mandare in tilt qualunque franchise. Se c’è qualcosa da annunciare, la più importante di tutte, quello è il luogo per farlo.

E nel caso di TWD, la più importante di tutte è il ritorno di Rick Grimes, soprattutto se mette la parola fine al trasloco della serie su grande schermo. Quattro anni dopo l’annuncio della sua uscita di scena proprio al Comic-Con del 2018, AMC ha reso noto oggi che Andrew Lincoln riprenderà il ruolo di Rick Grimes al fianco di Danai Gurira nei panni di Michonne in una nuova serie nel 2023 su AMC. Lo sviluppo arriva dopo diversi anni passati a progettare, invece, una trilogia cinematografica promessa e sperata che avrebbe dovuto fungere da sequel senza precedenti per TWD. L’annuncio di oggi fa sapere, invece, che la serie in sei episodi (almeno come punto di partenza) andrà a sostituire i film.

Lo spinoff non ha ancora un titolo, ma una sinossi più che esaustiva è stata resa pubblica: “Questa serie presenta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne verranno catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti. E, in definitiva, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi in un luogo e in una situazione completamente diversi da quelli che avevano conosciuto prima? Saranno nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Così a lungo l’uno senza l'altra, saranno ancora vivi o scopriranno che anche loro sono i Walking Dead?"

Dan McDermott, Presidente degli AMC Studios, ha affermato: "Questo è un momento che i fan di The Walking Dead stavano aspettando da quando Rick è scomparso sull'elicottero all'inizio della nona stagione e Michonne è partita alla ricerca di lui nella stagione successiva. Non potremmo essere più entusiasti per un finale di serie davvero epico entro la fine dell'anno e nel vedere Andy e Danai tornare in una nuova serie che hanno contribuito a creare, una delle tre nuove serie in arrivo nel 2023 che continuano le storie dei personaggi preferiti dai fan di TWD". Lincoln e Gurira sono anche produttori esecutivi dello show. Voi cosa ne pensate? Avreste preferito i film? Ditecelo nei commenti!