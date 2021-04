The Walking Dead, in arrivo uno spin-off su Negan? AMC lancia il sondaggio

Con The Walking Dead che sta per giungere al termine con la sua undicesima stagione, AMC ha già in programma di continuare la storia della serie principale attraverso lo spin-off su Daryl e Carol. Tuttavia, il network sembra interessato anche ad altri personaggi.

Uno di questi molto probabilmente è Negan, almeno stando ad un recente sondaggio lanciato dalla compagnia. Secondo quanto riportato da Screen Rant, infatti, dopo la messa in onda di The Walking Dead 10x22 (episodio incentrato sul passato di Negan), il sondaggio mensile AMC Popoular Culturis ha chiesto agli spettatori di esprimere il loro livello di interesse riguardo ad una serie spin-off incentrata sul personaggio di Jeffrey Dean Morgan.

Nello specifico, il sondaggio parla di "ulteriori episodi o serie che esplorino il passato di Negan prima di incontrare il gruppo di Rick", dunque di un eventuale show prequel ambientato prima degli eventi della serie principale. Ovviamente al momento si tratta solamente di una possibilità, ma visto l'amore dei fan nei confronti del personaggio siamo sicuri che un eventuale annuncio di questo tipo non stupirebbe più di tanto gli affezionati della serie.



Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una serie che esplori ulteriormente il passato di Negan? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

A proposito di spin-off, vi ricordiamo che, oltre ai vari titoli già in sviluppo, AMC ha annunciato l'arrivo di una serie antologica intitolata Tales of the Walking Dead.