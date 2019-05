The Walking Dead: l'attore di Jesus esprime rammarico per il suo personaggio

Sembra che Tom Payne, attore che in The Walking Dead interpreta Jesus, abbia qualche piccolo rimorso in merito al destino del suo personaggio, come testimonia un'immagine pubblicata da Payne in queste ore sui social media.

L'attore ha infatti pubblicato su Twitter alcune tavole del fumetto originale di The Walking Dead. Le vignette ritraggono Jesus e Aaron mentre combattono spalla a spalla e uccidono Beta, il leader del gruppo noto come I Sussurratori.

Payne ha commentato la tavola scrivendo: "Cosa sarebbe potuto essere", ironizzando chiaramente sulla sorte che invece ha avuto il suo personaggio. Jesus, infatti, è morto nel mid-season finale di The Walking Dead Stagione 9, ucciso proprio dai Sussurratori. Un evento che, peraltro, ha lasciato Aaron sconvolto e addolorato, visto il profondo legame che si era creato tra i due.

il cinguettio di Tom Payne è rivolto chiaramente al lavoro di adattamento svolto dai creatori della serie TV di The Walking Dead rispetto al fumetto di Robert Kirkman. Anche l'attore di Aaron, Ross Marquand, ha recentemente dichiarato che gli sarebbe piaciuto vedere un team-up tra Jesus e Aaron come nell'opera originale.

Voi cosa ne pensate? Avreste preferito un risvolto diverso per la coppia formata da Jason e Aaron in The Walking Dead?