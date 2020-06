The Walking Dead: un attore non credeva che la puntata su Terminus sarebbe andata in onda

Dopo aver rivisto la bambina presente nella première di The Walking Dead, vi segnaliamo questa intervista a Andrew J. West, che i fan della serie conoscono come il leader del gruppo cannibale di Terminus.

L'attore ha partecipato al podcast intitolato "Talk Dead To me", in cui ha rivelato di essere rimasto sorpreso dalla violenza presente nelle puntate dedicate al suo gruppo: "Ha sconvolto i piani, improvvisamente ti chiedi, come è cambiato questo mondo? Cosa si può fare? Esiste ancora una moralità? La cosa più interessante di quell'arco narrativo e dello show in generale è che gioca con questi concetti e quelli di buoni e cattivi. È stata una puntata molto cruenta".

Andrew J. West ha poi raccontato di aver parlato con il regista dell'episodio, Greg Nicotero, stupito per la violenza presente nella puntata: "Mi ricordo quando abbiamo filmato una delle prime scene della première della quinta stagione, quando i miei uomini stanno tagliando la gola degli avversari e Greg Nicotero stava girando la puntata, mi sono avvicinato e gli ho chiesto, andrà tutto in onda? Vedremo tutte queste scene? E lui mi ha risposto non lo so, cercheremo di mostrare il più possibile". Alla fine il network acconsentì a mostrare tutte le scene filmate dal cast.

In attesa di scoprire qualche informazione in più sul finale della stagione, vi lasciamo con questa intervista al regista di The Walking Dead.