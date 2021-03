The Walking Dead, L'attore di Padre Gabriel rivela: 'Mi hanno mandato minacce di morte'

Sono andate in onda le prime puntate bonus di The Walking Dead 10: l'attore Seth Gillian ha rivelato quali procedure sono state messe in atto per lavorare in sicurezza nonostante l'epidemia di Coronavirus e delle minacce ricevute.

L'attore interprete di Padre Gabriel ha discusso con i giornalisti di Digital Spy della sua esperienza nel girare le puntate inedite durante la pandemia di Coronavirus, raccontando le varie misure prese dal network AMC. Ecco i suoi commenti: "È stato molto difficile, a causa dei protocolli di sicurezza e delle restrizioni non possiamo andare in giro ad incontrare i fan, o anche solo camminare per strada. Quindi l'esperienza più surreale l'ho avuta tornado a lavoro, rispettando tutte le regole per rimanere in sicurezza. È stato strano, sembrava di indossare una tuta da astronauta, che serviva per andare dal punto A al punto B, per poi togliersela e ritornare ad indossare i panni del personaggio, le persone si allontanavano appena ci avvicinavamo, per mantenere la distanza di sicurezza. C'era un campo invisibile che mandava via le persone".

Continua poi: "Si ne ho un po' approfittato, quando volevo rimanere da solo e non volevo andare via. Ma la cosa più strana è che negli anni, ci sono state persone che non sanno distinguere la realtà dalla finzione e pensano che io sia Padre Gabriel e non Seth Gilliam. Alcuni non sono d'accordo con le gesta del personaggio e hanno iniziato a mandarmi minacce di morte. È assurdo".

